《デリカシーが無さすぎる》《この母親チョー毒じゃね？》車いすラグビーをテーマにしたヒューマンドラマ『GIFT』（TBS系）で、上記のようなコメントが出るほど登場人物の一人が“浮いている”とSNSで話題だ。あるドラマウォッチャーは、「山口智子さんにちょっと違和感を抱いている視聴者が多いようです。山口さんは主人公・伍鉄（堤真一）の元妻で昊（玉森裕太）の母親・広江役なのですが、言動がぶっ飛びすぎていて、彼女が登