ア・リーグ西地区最下位のエンゼルスは１日（日本時間２日）の本拠地ロッキーズ戦に８―９で敗戦。２３勝３８敗はタイガース、ロッキーズに並ぶメジャーワーストでチーム状況は一向に好転しない。最近は本拠地の外で試合前に一部ファンが球団売却のデモを行うなど不穏なムードも漂う中、米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」電子版が「サラリーキャップはエンゼルスを救うのか、潰すのか？」という特集記事を掲載した。Ｍ