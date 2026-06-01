5月29日、YouTuber ヒカルが、自身のYouTubeチャンネルを更新し、35歳の誕生日を報告する動画を投稿した。動画内で、交際中の恋人が “結婚願望” を漏らす場面があり、注目を集めている。ヒカルは「大切な人たちと35歳の誕生日を過ごしました」と題した動画を公開。ヒカルの隣には、かねて注目を集めている彼女の姿が……。「4月に交際を発表したインフルエンサー・加藤神楽さんと息子・ハクくんとともに、ホテルのレストラン