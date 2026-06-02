中国メディアの快科技によると、独メルセデス・ベンツは、米議会で審議中の中国自動車メーカーの参入阻止を目的とした法案が成立すれば、米国での新車販売を禁止される可能性がある。株式の20％近くを中国の北京汽車集団と浙江吉利控股集団が保有している。超党派の上院議員2人が共同で提出した「2026年コネクテッドカー安全法案」は、いわゆる「敵対国」が管理する、または関連技術を保有するコネクテッドカーの米国市場への参入