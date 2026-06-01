Google I/O 2026の基調講演の様子。Sundar Pichai氏が登壇している場面。シリーズ「AI活用術」の第4回、第5回は、Google Geminiの最新動向として、米国で開催されたイベント「Google I/O」での発表を中心に取り上げたい。前編・後編の2回に分けてお届けする。発表内容が幅広く盛りだくさんで、2026年5月の執筆時点で今年最大級のAI関連イベントになりそうである。〇AI活用術第１回「AIが勝手にやってくれる」時代に〜2025年AIの