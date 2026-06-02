FIFAワールドカップ2026で日本代表と同じグループFに入るチュニジア代表とスウェーデン代表が揃って敗れた。開幕まで2週間を切ったワールドカップ本大会に向けて各チームが調整を進める中、現地時間6月1日にはチュニジア代表とスウェーデン代表がそれぞれ国際親善試合を行った。オーストリア代表と対戦したチュニジア代表は、10番を背負うハンニバル・メイブリのフリーキックがクロスバーを叩くなど序盤から主導権を握ると、