ファミリーマートは１日、東京都内の店舗に初めてセブン銀行の現金自動預け払い機（ＡＴＭ）を設置した。２０３０年をめどに、全国の店舗に設置している約１万６０００台のＡＴＭをセブン銀のＡＴＭに置き換え、電子マネーのチャージや顔認証取引などの機能が利用できるようにする。外観は従来機の赤ではなく、緑色をあしらった「ファミマ仕様」とした。機能は他のセブン銀のＡＴＭと同様で、給付金の受け取りといった行政サー