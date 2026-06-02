プロ野球界にとって、広島の騒動は対岸の火事なのか。【会見全文】涙の激白 広島内で「関与は6人」「壮絶イジメ」「裏切り」広島の羽月隆太郎元選手（26）に通称「ゾンビたばこ」を譲渡したとして、広島県警は1日、自営業の滝口涼介容疑者（38）を再逮捕した。ゾンビたばこの使用で有罪判決を受けた羽月元選手はこのところ、次々に“爆弾”を投げつけている。裁判で有罪判決を受けた日に「他にもゾンビたばこを吸っている