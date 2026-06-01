アメリカの大手紙「ニューヨークタイムズ」の北京駐在の記者が国外退去処分となったことを受け、中国外務省は、「ニューヨークタイムズは過ちを正し、反省するべきだ」とコメントしました。ニューヨークタイムズは先月29日、中国・北京に駐在する記者が今年2月、国外退去を命じられたと発表していました。中国外務省は1日「ニューヨークタイムズは『台湾独立』という誤った主張を流布する場所を提供した。中国側はこれに断固反対し