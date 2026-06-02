4回の第2打席だけでロハスが3球のABSチャレンジを要求【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間2日・アリゾナ）ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に臨んでいる。4回には、「8番・二塁」で先発したミゲル・ロハス内野手が怒涛の3度のABSチャレンジを要求する場面が発生。LA放送ブースでは「信じられない！」と大興奮していた。ドジャース1点リードの4回2死で迎えたロハスの第2打席、カウント1-1