専業投資家のテスタが、自身のXを更新し、長期保有目的の持ち株を紹介した。銘柄も明かしながら、現在の損益を伝えている。【画像】気になる！ケタ違いの爆益出したテスタの保有株定期的に持ち株などを紹介しているテスタだが、今回は「スーパー長期ほったらかし口座 定期的観察その15」と、長期保有用の口座内にある持ち株を報告し、「含み益＋892,681,842」と説明。「アメリカも日経も高値更新＆更新なのでどれだけ増えて