温泉・鉱泉の位置を示す地図記号「温泉記号」。 【写真】味わいあふれる筆跡です 今、SNS上ではそんな温泉記号の最古のものが大きな注目を集めている。 「日本最古の温泉記号を見に来ました」 とその模様を紹介したのはてってれさん（@isobenoriko_）。 てってれさんがこの最古の温泉記号を発見したのは群馬県安中市の磯辺温泉。1661年（万治4年）に近隣で発生した農民たちの土地争いに関する江戸幕府の公文書に2つの（♨