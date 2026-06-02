イタリア・ローマで、噴水に足を入れて涼む女の子＝5月30日（ロイター＝共同）【チューリヒ共同】世界気象機関（WMO）は2日、南米ペルー沖から西の海域にかけての海面水温が平年よりも高い状態が続く「エルニーニョ現象」について、6〜8月にかけて発生する可能性が80％に上るとの予測を発表した。エルニーニョは世界的な気温上昇につながることが多く、各国に対して干ばつや豪雨、熱波など異常気象への警戒を呼びかけた。WMOに