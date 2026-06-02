東京・江東区の教育委員会は台風6号の接近を受けて、区立小学校・中学校・幼稚園・義務教育学校をあす臨時休校・休園にすると発表した。千代田区、台東区、品川区、杉並区、豊島区の教育委員会も同様にあすは区立小中学校、幼稚園などについて、臨時休校・休園にするとしている。一方で、江戸川区教育委員会は明日午前7時段階での警報の状況を見て臨時休校・休園にするかを判断するとし、足立区はオンライン授業を実施するとしてい