朝はきれいに仕上がっていたはずなのに、午後になると小鼻や頬の内側だけファンデがヨレて見える。そんな“毛穴落ち”に悩んでいませんか？気温や湿度が上がる初夏は、皮脂や汗の影響でベースメイクが崩れやすくなる時期。特に40代以降は、隠そうと頑張るほど、かえって毛穴が目立って見えることがあります。でも、ほんの少しメイクの重さを見直すだけで、午後の肌印象はぐっと変わるものです。“埋めすぎ下地”になっていない？毛