5月病は聞いたことあるが、6月病とは何か。2026年6月1日放送の「ひるおび」（TBS系）が、その6月病を特集した。5月病より怖いのだという。祝日が少ないので意欲が低下する、賞与や評価への不満もある5月病は「4月の環境変化などが原因で5月のGW明けの時期に目覚めた後に起き上がれない、不安やイライラなど心身への異常が現れる」症状をいう。6月病については、精神科医で産業医でもある木村好珠さんによると、「5月をなんとかがん