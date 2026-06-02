ミャンマー・シャン州の国境付近にある村で立ち上る黒煙と共に、巨大な爆発が起きた。撮影者近くのガラスも割れるなど衝撃はすさまじく、鉱山用の爆薬が爆発したとみられている。ミャンマー北東部シャン州で5月31日昼頃に撮影されたのは、爆発の瞬間だ。黒い煙が立ち上るあたりで巨大な爆発が起き、一気に白い煙が広がる。その衝撃は撮影者にまで届き、近くのガラスが割れたとみられる。死傷者多数…がれきの中にも人か地元メディ