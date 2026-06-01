暑い季節は、楽にはけてきれい見えするパンツがあると頼りになりそう。【PLST（プラステ）】で見つけたイージーパンツは、軽やかな素材感とゆとりのあるシルエットで、これからの季節に出番が多くなりそうな一本です。大きめの花柄がコーデのアクセントになり、シンプルなトップス合わせでもサマ見えを狙えます。今回は、そんなパンツを使った「大人の夏コーデ」をご紹介します。 きちんと感のあるセット