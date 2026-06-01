長年勤めた会社を離れ、自身のスキルや人脈を武器に「独立起業」の道を歩む。しかし組織の看板があるのと、ないのとでは大違い。想定外の事態に直面するケースは少なくありません。年収1,200万円の安定した地位を捨てて理想のスタートを切った男性のケースから、ベテラン会社員の独立開業のシビアな現実をみていきます。順風満帆だった会社員生活と、独立への誘い「まさか、あの言葉をそのまま信じてしまうなんて。自分の甘さを呪