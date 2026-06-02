ジャパンラグビーリーグワンとNTT、NTTドコモビジネスが2日、都内で共同会見を行い、6月7日（日）にMUFGスタジアム（国立競技場）で行うリーグワン・プレーオフトーナメント決勝戦で、初めてリモートによるTMO（テレビジョンマッチオフィシャル）を実施することを発表した。IOWNという最新の光回線技術を活用し、コベルコ神戸スティーラーズvsクボタスピアーズ船橋・東京ベイのTMOを東京・大手町の拠点にいるレフェリーが行う。実