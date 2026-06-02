「4月になったらいきなり担任。3月まで大学生だったのに」――。【写真】教員の7割、働き方改革「進んでない」残業30時間以上の人が4割も（教職員1010人調査）大学を卒業したばかりの若手教員が、ほぼ経験ゼロの状態で35人前後の学級を任される現状に疑問を投げかけた投稿が、Xで反響を呼んでいます。投稿したのは、小学校教員歴13年の現役教師・@hinorie555さん。自身も「元引きこもり専業主婦」から40歳で教員になった経験を持ち