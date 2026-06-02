2026年6月1日から、一部の医療機関が診察予約の「キャンセル料」を請求できる制度が開始された。この制度をめぐり、全ての予約でキャンセル料が発生するかのような受け止めが広がった。厚生労働省は5月29日、訂正した通知を出し、上野賢一郎厚労相は同日の記者会見で、「現場に混乱を生じさせた」と謝罪した。上野厚労相「お詫び申し上げたい」上野厚労相は29日、予約料を取る「予約に基づく診察」を地方厚生局に届け出ている医療