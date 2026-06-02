メッツのフアン・ソト外野手（２７）の何気ない守備中の行動が称賛されている。１日（日本時間２日）の敵地マリナーズ戦の７回、カンゾーンが打ち上げた左翼ファウルゾーンへの打球をソトが追いかけ、観客席手前でキャッチ。その際に１人の少年がキャップで捕球しようと客席から大きくグラウンドに身を乗り出していた。なんとか接触は免れたとはいえ、ソトにすれば邪魔になる危険な行為。少年はボールがもらえると思ってソトの