今回のお仕事ハックは「仕事も趣味も中途半端になってしまっている」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。仕事も趣味も中途半端になってしまっている仕事も趣味（ハンドメイドや読書）も好きなのに、どちらも全力で取り組めていない気がします。仕事を頑張れば趣味が疎かになり、趣味を優先すると罪悪感が残ります（本当は趣味ももっと突き詰めて自分で何か発信したりしたいのですが……）。理想的なバランスや