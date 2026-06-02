毎日の何気ない行動の中には、知らないうちに運気を遠ざけてしまう習慣が隠れていることがあります。最近なんだかツイていない、気分が重いと感じるなら要注意。この心理テストでは、あなたの運気を下げている無意識のクセを探っていきます。【詳細】他の記事はこちらQ：このイラスト、何に見えますか？A〜Dの中から選んでください。A：魔法の絨毯B：魚を捕る網C：洋服の生地D：砂漠どれを選びましたか？それでは結果を見てみまし