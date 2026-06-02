AND2BLEのハン・ユジンが、自身の“株式投資”による収益率を明かし、注目を集めた。ハン・ユジンは、5月30日に放送されたJTBCのバラエティ番組『知ってるお兄さん』に出演し、様々なトークを繰り広げた。【写真】「赤ちゃん天使」ハン・ユジン、溢れる透明感この日、ハン・ユジンは14歳の頃から株式投資を始めたと明かし、「父が経済について学ぶために株をやってみなさいと言って、14歳の時に100万ウォン（約10万円）をくれた」