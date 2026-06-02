きょう（2日）、神奈川県真鶴町の海で男女4人が見つかり、いずれも死亡しました。現場近くの防犯カメラには橋から人が飛び降りる様子が写っていたということで、警察が関連を調べています。きょう午前6時ごろ、真鶴町真鶴で通行人の男性から「海に女性が浮いている」と通報がありました。警察と消防によりますと、女の子とみられる2人が「琴ヶ浜」で、成人とみられる女性1人が「真鶴港」で、それぞれ海に浮いているのが見つかった