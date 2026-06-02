俳優の尾碕真花が２日、自身のＳＮＳで事務所退所についての経緯について、改めて説明する文書をアップした。尾碕は１日にＳＮＳで５月３１日に付けでオスカープロモーションを退所したと報告するも、事務所側が公式サイトで「専属マネジメント契約は現在も契約期間中」と反論している。尾碕は【ご報告】と題し「本来であれば感謝の言葉のみをお伝えしたいところですが、長期間にわたる協議の経緯を踏まえ、今回の決断に至った