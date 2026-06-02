台湾のADATA Technologyは現地時間の5月21日に、コンピュータ見本市「COMPUTEX」を代表する公式アワードの1つ、「COMPUTEX Best Choice Award」において、同社のエンタープライズストレージブランド「TRUSTA」による「TRUSTA AI Scaler Extended Memory Solution」が「Best Choice AI Category Award」を、ゲーミングブランド「XPG」による「XPG NOVAKEY RGB DDR5 Gaming Memory」が「Sustainable Tech Special Award」を、それ