歌手の工藤静香（56）が6月1日にInstagramを更新。コンサートの不手際を謝罪し、注目を集めている。【映像】工藤静香が謝罪したコンサートの様子3月15日からフルオーケストラと全国を巡るコンサートツアーを開催していた工藤。投稿では、「温かいスタンディングオベーションの中、東京公演をもちまして、プレミアムシンフォニックコンサートツアーが無事に千秋楽を迎えることができました」と、5月31日に千秋楽を迎えたことを