◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第１日Ａブロック▽慶大８―６東大（２日・神宮）６連覇を目指す慶大が、東大を大逆転で下して白星スタートを切った。５点を追う９回に、２本塁打を含む６安打を集めて一挙７得点で試合をひっくり返した。プロ通算５２５本塁打のレジェンド・清原和博氏の次男・勝児内野手（２年＝慶応）は立候補で新人戦の主将となり、５回の守備から二塁に入って７回１死一塁の初打席で左前安打