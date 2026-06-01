「ウーブン・シティ」の式典に登壇した豊田大輔氏＝4月、静岡県裾野市トヨタ自動車の子会社「ウーブン・バイ・トヨタ」（東京）は1日、シニア・バイス・プレジデントを務める豊田大輔氏がトヨタ自動車へ帰任すると発表した。8月1日付。大輔氏はトヨタの豊田章男会長の長男。トヨタは「車づくりの現場に近いところで主幹として業務に当たる予定」としている。主幹は管理職。ウーブン・バイ・トヨタは、トヨタの次世代技術の実証