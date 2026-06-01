黒岩氏が開催する政治資金パーティーで有権者買収の疑いがゴールデンウィーク直前の４月21日、神奈川県の黒岩祐治知事（71）は首相官邸で高市早苗総理（65）と会談。2027年に横浜市で開く国際園芸博覧会の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」を折り紙で作る方法を紹介すると、高市氏は「面白いね」と笑ったという。GW中に高市氏が訪れるベトナムの最高指導者トー・ラム共産党書記長兼国家主席と親交がある黒岩氏から交