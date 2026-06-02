◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年6月1日ミネアポリス）ホワイトソックスは、村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）のタイガース戦走塁中に右太腿裏肉離れを発症し離脱。負傷者リスト入りした。それでも現在今季最多タイ5連勝中で貯金5と快進撃を続けている。過去3年間100敗以上の弱小球団を今季ここまで右肩上がりに支えたのは村上の存在だった。だが、その背番号5が現在不在。それでも国内ファン