気象庁は2日午後3時10分、宮崎県の広渡川に、レベル4氾濫危険警報を出しました。気象庁によると、広渡川水系広渡川では、台風6号による雨の影響で氾濫危険水位に到達し、氾濫のおそれがあるという事です。新たな防災気象情報の運用が始まってから、レベル４危険警報が発表されたのは初めてです気象庁によると、広渡川東郷橋基準観測所（⽇南市）では氾濫危険水位に達したということです。堤防決壊等による氾濫のおそれがあり