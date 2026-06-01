6月がスタートし、気温の上昇とともに「チャーハン症候群（fried rice syndrome）」という言葉が、SNSを中心に話題となっている。これは「セレウス菌感染症」と呼ばれる食中毒が元となっているが、なぜ再びこの症状が注意喚起されるようになっているのか。3年前にSNSを騒がせた原因となった元の投稿と、東京保険医療局が公開している予防策と併せて紹介する。 【画像】「5日前のパスタを食べたあとに亡くなった20歳の