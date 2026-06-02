モナコは6月1日、セバスチャン・ポコニョーリ監督の退任を発表した。ポコニョーリ監督はベルギー出身の現在38歳。現役時代はベルギー代表で国際Aマッチ通算13キャップを刻み、スタンダール・リエージュでGK川島永嗣（現ジュビロ磐田）、ハノーファーではDF酒井宏樹（現オークランドFC）とプレーしたこともある。引退後はゲンクのU−18チームやU−18ベルギー代表を率い、2024年夏から指揮を執ったユニオン・サン・ジロワーズで