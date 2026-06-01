Happy Hacking Keyboard（以下、HHKB）は、今年で生誕30周年を迎える。HHKBが多くのユーザーの手元で育まれてきた30年は、一人ひとりの使い手の物語の積み重ねでもある。この節目を記念し、皆さまそれぞれの「My HHKB Story」を共有いただくSNSキャンペーンを、X（旧Twitter）にて開催する。■素敵な商品をプレゼント第一弾のテーマは、日々の愛用の中で生まれた共感のエピソード「HHKBあるある」。あなたとHHKBとのこれまでを振り