東京ドーム公演をもって、5人のメンバーが一堂に会するのは最後の瞬間となった嵐。ファンにとっては感動のフィナーレだったが、芸能界が注目しているのは各メンバーの“その後”だ。「嵐」という金看板なしで誰が生き残り、そして消えていくのか。【もっと読む】嵐の大野智と相葉雅紀、二宮和也が通信制高校で学んだそれぞれの事情5月31日をもってSTARTO ENTERTAINMENT社を退所したリーダーの大野智を除いて、最も安泰と言われ