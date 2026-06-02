お笑いコンビ「麒麟」川島明（47）が、2日までに自身のXを更新。飲食店での出来事を明かし、反響を呼んでいる。川島は1日の劇場出番終わりに、自身がよく訪れるという町中華で食事をしたという。そこで「店員さんが少しソワソワしてたので僕だと気づいてくれたのかなと思ってたらお会計のとき声をかけてくれました」とうれしい出来事を報告。だが店員からは「前からお声がけしたかったんですが失礼かと思いまして、もう中学