ファミリーマートは1日から順次、ライバルのセブンイレブンで親しまれているセブン銀行のATMを導入します。ファミマに導入されたセブン銀行のATM。色は、赤ではなくファミマに合わせた緑色です。ライバルブランドのATM導入に踏み切ったのは、客の利便性向上を速やかに進めるためとしています。これまでのファミマのATMではできなかった「電子マネーへのチャージ」や「マイナンバーカードを活用した行政サービスの利用」などができ