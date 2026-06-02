事故があった国道2号岡山市中区平井 岡山市の国道2号で2日午前、車4台が絡む事故があり、男性1人が死亡しました。 （記者リポート）「事故があった国道2号です。トラックに衝突されたとみられる白い車は原形をとどめていません」 警察によりますと午前10時20分ごろ、岡山市中区平井の国道2号の上り線で軽自動車が前を走っていた大型トラックに追突し、その後、後ろから来た大型トラックに追突されました。