息子を殺害した疑いで逮捕された父親が「将来を悲観していた」と話していることが分かりました。無職の吉伊敏彦容疑者（66）は5月27日、千葉・成田市並木町の自宅アパートで、小学6年生の息子・吉伊大聖さん（11）を殺害した疑いで逮捕され、1日朝に送検されました。その後の捜査関係者への取材で、吉伊容疑者が「お金がなく将来を悲観していた。息子を1人で残せなかった」と話していることが新たに分かりました。調べに対し、吉伊