フィーガン記者が報じた右太もも裏負傷のため負傷者リスト（IL）入りしたホワイトソックス村上宗隆内野手が、回復に向けて治療を開始したようだ。地元記者がウィル・ベナブル監督の言葉を伝えている。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」の元記者で、全米野球記者協会に所属するジェームズ・フィーガン氏が1日（日本時間2日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。「ウィル・ベナブル監督は、ムネタカ・ムラカミがシカ