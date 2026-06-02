弁護士の依田俊一氏が２日に自身の「Ｘ」を更新。テレビ朝日系「騎士竜戦隊リュウソウジャー」（２０１９年）などで知られる女優の尾碕真花の事務所退所騒動について補足した。尾碕は１日に自身のＳＮＳでオスカープロモーションを退所したと発表。同日に同事務所が「現在も契約期間中」と退所を否定したことで注目を集めていた。この日、尾碕は退所発表の経緯を説明。退所の意思を伝えていたなかで「犯罪に該当し得る行為」