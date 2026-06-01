「サマージャンボプレミアム」(市町村振興 第1114回全国自治宝くじ) と、「サマージャンボ宝くじ」(市町村振興 第1115回全国自治宝くじ)、「サマージャンボミニ」(市町村振興 第1116回全国自治宝くじ)の3種類の「サマージャンボ」が、6月30日から7月31日まで全国で発売される。【写真】毎年長蛇の列ができる西銀座チャンスセンター今回、新発売となる「サマージャンボプレミアム」は、1等賞金が8億円、1等の前後賞が各2億円で