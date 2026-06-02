現役時代はロッテなどで活躍した元楽天監督の今江敏晃さんが、１日放送のＢＳ１０「ダグアウト！！！」（月曜・午後９時）に出演。現役当時、ＰＬ学園の先輩で元中日・立浪和義さんへのあいさつ事情を明かした。まずは身だしなみが大事なようで「ロッテは当時チャラチャラというか、当時のドラゴンズはきっちりしていて、色でいうと怖い色…」と明かすと、共演者でこちらもＰＬ学園ＯＢで元楽天監督の平石洋介さん、番組ＭＣで