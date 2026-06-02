BTSがオーストラリア・メルボルンでの追加公演を電撃決定し、過去最大規模のワールドツアーをさらに拡大している。これにより、彼らのワールドツアーは計34都市・86公演へと規模を広げた。【写真】JUNG KOOKの“食べ残し”まで公開？飲食店主の行動が炎上BTSは6月2日、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、来年2月に開催予定の「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」オーストラリア・メルボルン公演を1公演追加