セザンヌ化粧品は、2026年6月上旬に「チークブラッシュ」と「セラムクッションファンデーション」の新色を先行で発売します。ナチュラルな血色感のチーク＆肌のくすみを払うファンデしっとりと溶け込むように肌に密着する「チークブラッシュ」と、厚塗り感のない薄膜で毛穴などをカバーしつつ、素肌に密着して艶肌が続くクッションファンデーションの「セラムクッションファンデーション」から、それぞれ新色が登場します。セザン