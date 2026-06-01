俳優の寺田心が、31日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』(毎週日曜12:45〜 ※関東ローカル、TVer・Huluで配信中)に出演。6月10日に18歳を迎える高校3年生の現在、ベンチプレス120kgまで鍛え上げた肉体を明かし、今夏に挑む高校生フィジーク大会へ「本気で勝つ気でいる。マジで負けたくない」と語った。寺田心兼近大樹(EXIT)、満島真之介とともに、栃木県真岡市を巡る旅へ。3歳